Илон Маск, ты доволен? Число электромобилей в России за год выросло вдвое

Аналитики "Авто.ру" посчитали, что в начале 2020 года российский автопарк насчитывал 6,3 тысячи электромобилей, что превышает показатель прошлого года почти на 75%. Популярнее всего электрокары в Приморском крае, а Москва — только на втором месте. Самые популярные новые электромобили на "Авто.ру" — американские Tesla Model 3 и Model X — чаще всего пользователи ищут именно их. На третьем месте — бюджетный Nissan Leaf. Замыкают пятёрку по количеству просмотров предложений от продавцов Jaguar I-Pace и Tesla Model S.

На вторичном рынке лидирует Nissan Leaf — во многом благодаря большому количеству недорогих машин первого поколения. Средний ценник этой модели на "Авто.ру" — 680 тысяч рублей (с учётом двух поколений). При этом Leaf оказался ещё и самой немолодой моделью в исследовании — средний возраст машин в продаже составляет семь лет.

На втором месте — заметно более дорогая машина Tesla Model S, которая стоит в среднем 3,7 миллиона рублей. В тройку лидеров также попал BMW i3 — новые автомобили пока не продаются, но бэушки пользуются спросом. Средний чек за электрического "баварца" — 1,8 миллиона рублей. Средний возраст моделей — пять лет.

Подержанные Tesla Model 3 и Model X ищут реже — пока что это слишком свежие и дорогие для вторички модели. Средний прайс на "тройку" достигает четырёх миллионов рублей, а на кроссовер — 6,2 миллиона. Наибольшей популярностью электромобили пользуются в Приморском крае: на начало 2020 года в этом регионе их насчитывалась почти тысяча штук. Вторую строчку заняли Москва и Московская область — 835 автомобилей.