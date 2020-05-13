Врио главы НАО подтвердил подготовку объединения региона с Архангельской областью

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил данные о подготовке к объединению региона с Архангельской областью. Он пообещал предоставить больше информации позже.
— Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут. Это не фейк. Более полная информация будет сегодня после обеда, — сообщил он радиостанции "Говорит Москва".
В интервью ТАСС Бездудный уточнил, что сегодня в Нарьян-Маре он встретится с коллегой из Архангельской области Александром Цыбульским. Главы двух регионов обсудят непростую экономическую ситуацию, которая сложилась из-за падения цен на нефть и в целом большого дефицита бюджета НАО. Также Бездудный и Цыбульский поговорят о возможности подписания меморандума об объединении регионов.