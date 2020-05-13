Врио главы НАО подтвердил подготовку объединения региона с Архангельской областью

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил данные о подготовке к объединению региона с Архангельской областью. Он пообещал предоставить больше информации позже.

— Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут. Это не фейк. Более полная информация будет сегодня после обеда, — сообщил он радиостанции "Говорит Москва".