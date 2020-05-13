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Врио главы НАО подтвердил подготовку объединения региона с Архангельской областью

Руководители двух субъектов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный встретятся сегодня для обсуждения грядущей интеграции.

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Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Фото © VK / Юрий Бездудный

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил данные о подготовке к объединению региона с Архангельской областью. Он пообещал предоставить больше информации позже.

Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут. Это не фейк. Более полная информация будет сегодня после обеда, — сообщил он радиостанции "Говорит Москва".

В интервью ТАСС Бездудный уточнил, что сегодня в Нарьян-Маре он встретится с коллегой из Архангельской области Александром Цыбульским. Главы двух регионов обсудят непростую экономическую ситуацию, которая сложилась из-за падения цен на нефть и в целом большого дефицита бюджета НАО. Также Бездудный и Цыбульский поговорят о возможности подписания меморандума об объединении регионов.

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