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В Красноярске решили не штрафовать жертв насильника за нарушение самоизоляции

56-летний местный житель совершил преступление в отношении двух девушек в конце апреля.

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Фото © ТАСС / Никита Попов

В Красноярске решили не выписывать штраф за нарушение режима самоизоляции двум жертвам насильника. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Составят ли протокол об административном нарушении в отношении подозреваемого, не сообщается.

Сегодня административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью, — говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что жертвам насильника грозит штраф за нарушение самоизоляции, появилась в СМИ вчера. Как уже сообщал Лайф, 56-летний местный житель ограбил, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девушек 17 и 18 лет в конце апреля. Полиция завела на него пять уголовных дел.

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