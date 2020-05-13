В Красноярске решили не штрафовать жертв насильника за нарушение самоизоляции

В Красноярске решили не выписывать штраф за нарушение режима самоизоляции двум жертвам насильника. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Составят ли протокол об административном нарушении в отношении подозреваемого, не сообщается.

— Сегодня административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью, — говорится в сообщении.