В Красноярске решили не штрафовать жертв насильника за нарушение самоизоляции

В Красноярске решили не выписывать штраф за нарушение режима самоизоляции двум жертвам насильника. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Составят ли протокол об административном нарушении в отношении подозреваемого, не сообщается.
— Сегодня административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью, — говорится в сообщении.
Напомним, информация о том, что жертвам насильника грозит штраф за нарушение самоизоляции, появилась в СМИ вчера. Как уже сообщал Лайф, 56-летний местный житель ограбил, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девушек 17 и 18 лет в конце апреля. Полиция завела на него пять уголовных дел.