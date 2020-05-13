Россиянка набегала слова "карантин" и "прощай" на геотрекере

Жительница Красноярска Людмила Ганжурова написала слова "карантин" и "прощай" на карте с помощью геотрекера — устройства, которое отображает пройденный маршрут на карте. Девушка признаётся, что изначально даже не планировала составлять фразу.

— Скучно было бегать по одному и тому же маршруту. Чтобы как-то разнообразить себе бег, придумала вот это — просто спонтанно. Первое слово, которое пришло в голову во время карантина, было, конечно же, "карантин". Первое слово я написала в апреле, — рассказала она телеканалу "360".

Написать "прощай" Людмила задумала после объявления президента РФ Владимира Путина о завершении периода нерабочих дней. Однако в итоге девушка так и не решила, завершить ли фразу восклицательным или вопросительным знаком.