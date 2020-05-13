Следствие отказалось признать действия сестёр Хачатурян самообороной

Несмотря на позицию прокуратуры, вернувшей на переквалификацию уголовное дело в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, следователи не признали действия девушек самообороной. Об этом порталу NEWS.ru сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.
— Следствие не поменяло свою позицию. Так что мы рассчитываем на принципиальность прокурора и повторный возврат дела, — сказал адвокат.
Как пояснил защитник девушек, дополнительное расследование по делу уже завершилось, материалы для ознакомления передали потерпевшей стороне. По предположению Пакулина, дело вновь поступит в прокуратуру не раньше июня.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — расправились с родным отцом летом 2018 года. Девушки уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства. Лайф также публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов и о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.