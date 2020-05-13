Следствие отказалось признать действия сестёр Хачатурян самообороной

Несмотря на позицию прокуратуры, вернувшей на переквалификацию уголовное дело в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, следователи не признали действия девушек самообороной. Об этом порталу NEWS.ru сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

— Следствие не поменяло свою позицию. Так что мы рассчитываем на принципиальность прокурора и повторный возврат дела, — сказал адвокат.



Как пояснил защитник девушек, дополнительное расследование по делу уже завершилось, материалы для ознакомления передали потерпевшей стороне. По предположению Пакулина, дело вновь поступит в прокуратуру не раньше июня.