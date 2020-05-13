Пушков описал посткоронавирусный мир и назвал его главные черты

Член Совета Федерации Алексей Пушков порассуждал о том, каким будет мир после коронавируса. По его мнению, пандемия изменит соотношение сил на геополитической арене и нынешнюю модель заменит "большой треугольник".

— В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать всё ещё сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений, — пишет сенатор в своей статье в "Российской газете".

Сегодня ни Китай, ни Россия, ни Иран, ни Индия, ни Турция, ни многие другие страны не признают морального права США возглавлять современный мир, убеждён Пушков. Всё больше сторонников обретает концепция "многополярного мира", но в свете нынешних событий вперёд на геополитической арене выдвигаются именно три страны: Соединённые Штаты, КНР и Россия. На наших глазах возникает "трёхполюсный" мир, отмечает парламентарий.

Главные черты посткоронавирусного устройства, по мнению Пушкова, — это фрагментированная Европа, растерявшие свою способность к единоличной гегемонии США, усилившийся Китай и закрепившаяся в "большом треугольнике" Россия.