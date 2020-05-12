Застройщики готовы оплачивать проценты за ипотеку. Чем это грозит покупателю

Группа компаний ПИК предлагает новую ипотечную программу "Берём на себя проценты", которая поможет заморозить ставку на докризисном уровне до конца 2020 года и существенно сэкономить на процентах со следующего года. Также на сайте девелоперской компании отмечается, что новая программа не имеет аналогов, а "в сочетании с субсидированной ставкой 6,5% и вовсе становится самой выгодной из когда-либо существовавших на рынке". Неудивительно, что это предложение заинтересовало многих клиентов.

Что о программе думают эксперты?

Итак, застройщик готов взять проценты по ипотеке до конца этого года на себя. Благодаря этому обязательные платежи до 2021 года сокращаются примерно в три раза и полностью идут на погашение тела кредита.

Директор по развитию департамента городской недвижимости агентства Point Estate Алексей Балакин считает, что акция от ГК "ПИК" — это грамотный маркетинговый ход, который направлен на повышение спроса и привлечение обращений от потенциальных клиентов.

Он отметил, что государство компенсирует банку часть процентов. Благодаря этому для заёмщика ставка по ипотеке составит 6,5% годовых, если стоимость квартиры не превышает определённой суммы. Для Москвы это 8 млн рублей. Учитывая, что большой спрос у семейных заёмщиков на более дорогие квартиры (12−15 млн рублей), то компания может дать льготы только на 8 млн рублей. На оставшуюся стоимость жилья будут совсем другие проценты.

— Покупателю нужно читать условия договора, чтобы понимать, какие условия будут после 2020 года, когда акция закончится. Ставка может быть совсем другой, к тому же банк может повысить её до 8,5%. При этом, согласно постановлению правительства, она всё равно будет считаться льготной, — объяснил Алексей Балакин.

Положительные стороны в программе от застройщика видит коммерческий директор Glincom Иван Татаринов. На его взгляд, такая акция — вполне адекватный способ привлечения клиентов, необходимый для спасения продаж. При этом эксперт отметил, что для застройщика эта программа не несёт существенных убытков, поскольку речь идёт только о процентах до конца года. Если учесть стоимость квартир, то потери не такие большие.

В чём особенность программ от застройщика?

Эксперты в сфере недвижимости говорят, что компенсация процентов по ипотеке — это излюбленный приём застройщиков в период снижения спроса на квартиры. Он позволяет формально не снижать цены, но при этом поддерживать и даже наращивать продажи.

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— Строго говоря, это завуалированная скидка. При среднем размере ипотечного кредита около 2,5 млн экономия для клиента при участии в такой акции составит около 110 тысяч рублей. Для Москвы со средним займом 5,5 млн рублей выгода в пользу клиента — примерно 335 тысяч, если считать с первых чисел мая и до конца года. Иначе говоря, это равноценно пятипроцентной скидке от стоимости всей квартиры, — объяснил Валерий Емельянов, аналитик "Фридом финанс".

Главная особенность в этой истории — фиксированный срок акции. По мнению Валерия Емельянова, у клиента может возникнуть иллюзия, что он справится с ипотекой не только в период кризиса, когда платёж гораздо ниже обычного, но и в последующие годы.

— С января 2021-го размер ежемесячного взноса увеличится почти в четыре раза, для многих это станет серьёзным стрессом, особенно если раньше эти люди никогда не брали крупные кредиты. Застройщика эта проблема особо не волнует. Квартира будет передана в залог банку, и если клиент не справится, то он просто потеряет купленное жильё. Девелопер свои деньги за продажу получит сразу, пускай и с вычетом части компенсированных процентов, — рассказал аналитик.

Нюансы в программе от застройщика увидел директор аналитического отдела Dominfo.ru Артур Меркушев. Эксперт указал на то, что банки-партнёры предоставляют ипотечные кредиты каждый со своими условиями. Клиент может, например, получить ипотеку от Россельхозбанка от 4,9% и 10% первоначального взноса или не самый выгодный вариант (к примеру, в "Совкомбанке" от 12,49%).

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— Понятно, что в первый год застройщик выполнит условия акции по погашению процентов по ипотечному кредиту. Затем покупатель может оказаться в ситуации, когда проценты по кредиту ему придётся обслуживать самостоятельно, но у него, допустим, не будет для этого возможности. Например, из-за проблем с работой, — отметил Артур Меркушев.