Биткоин снова в цене. Куда движется курс криптовалюты

Биткоин протестировал психологически важный уровень $10 000. Несмотря на то что затем цена криптовалюты стала снижаться, курс цифрового золота находится на высоких отметках. Эксперты связывают повышение цены биткоина с ростом спроса на рискованные активы, а также с множеством технических факторов. В последний раз биткоин стоил так дорого в прошедшем феврале. Это было ещё до наступления кризиса на рынках из-за пандемии коронавируса.

Почему растёт биткоин

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский объясняет, что сейчас основное событие, связанное с биткоином, — это предстоящий халвинг. Говоря простым языком, это уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. На этом фоне ряд "адептов криптомира" ожидают, что после халвинга криптовалюта резко подорожает. По самым смелым прогнозам, биткоин может взлететь в цене до $100 000 и выше.

— Локальный взлёт Bitcoin выше $10 000 как раз обусловлен подстёгиванием курса перед халвингом, поэтому рост может продолжиться. Не исключены резкие рывки в ближайшее время. Следующей целью является уровень $12 000, — пояснил аналитик.

Главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман добавил, что помимо халвинга рост курса биткоина может быть связан с несколькими обстоятельствами. С одной стороны, это "восстановительный рост". Ещё недавно, с конца февраля до середины марта, риски, связанные с эпидемией коронавируса, заставили криптовалюту упасть в цене с высоты $10 000 ниже $3800. Эксперт объясняет, что биткоин во многом повторяет движение американского фондового индекса SP 500, который обрушился на этих рыночных страхах. Но с восстановлением индекса стал набирать силу и биткоин. Это происходит по мере ослабления новых проявлений пандемии.

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— Оптимизм на фондовом рынке был поддержан серией сильных отчётов компаний о прибыли. Сказались и новости о том, что американские и китайские чиновники возобновили телефонные переговоры по завершении первого этапа торгового соглашения, — добавил аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Прогноз курса криптовалюты

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, криптовалюта — по-прежнему сверхрискованный инструмент, поэтому говорить о долгосрочном росте котировок пока нельзя. Аналитик считает, что, как только появится шанс заработать на более надёжных инструментах, инвесторы начнут массово продавать биткоин.

— Вот и получается, что совсем скоро котировки могут изменить направление движения. В том случае, если цены не смогут закрепиться выше отметки десять тысяч долларов, стоит ожидать падения стоимости BTC до 8000 долларов за монету, — считает Геннадий Николаев.

По его словам, инвесторы рассчитывают на обычный сценарий, когда стоимость криптовалюты растёт в преддверии халвинга. Эксперт подчеркнул, что котировки уже успели вырасти на 120% с середины марта. Это значит, что основная фаза роста уже позади и желание "запрыгнуть в уходящий поезд" может оказаться не лучшей идеей. Кроме того, после халвинга должны начаться распродажи монет — инвесторы захотят зафиксировать прибыль, так что вероятность коррекции существенно возрастает.

Марк Гойхман тоже полагает, что спекулятивное подорожание после халвинга может обернуться распродажей биткоина. Эксперт заключает, что сейчас очень сложно предположить будущее актива.