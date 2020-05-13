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Опубликовано 13 мая 2020, 12:25

Володин заявил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Председатель ГД призвал парламентариев соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы не заболеть.

Видео © LIFE

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавирус подтвердился у пяти членов нижней палаты. Он напомнил, что одного из инфицированных парламентариев уже выписали из больницы после выздоровления.

У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях, — сказал Володин на пленарном заседании.

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Председатель ГД призвал коллег соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы не заболеть и не заразить CoViD-19 рядом находящихся.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы. Его коллега от "Единой России" Светлана Максимова проходит лечение в одной из клиник Твери. Также был госпитализирован из-за CoViD-19 депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.

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Алёна Темирчиева
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