Володин заявил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Председатель ГД призвал парламентариев соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы не заболеть.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавирус подтвердился у пяти членов нижней палаты. Он напомнил, что одного из инфицированных парламентариев уже выписали из больницы после выздоровления.

— У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях, — сказал Володин на пленарном заседании.

Председатель ГД призвал коллег соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы не заболеть и не заразить CoViD-19 рядом находящихся.