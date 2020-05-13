Мишустин: Из выделенных на доплаты 27,5 млрд рублей медикам выплатили всего 4,5 млрд

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал сделать всё возможное для своевременной выплаты надбавок врачам, борющимся с коронавирусом. Он заявил, что правительство оперативно направило в регионы средства на доплаты медработникам, но пока из 27,5 миллиарда выплачено всего около 4,5 миллиарда.

— Именно они [медработники] сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать всё возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя, — добавил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, которое он провёл по видеосвязи из больницы.

По его словам, проблемы с выплатами есть даже в регионах с большим числом выявленных случаев коронавируса, где медики работают с максимальной нагрузкой. А в ряде регионов — на Чукотке и в Магаданской области — даже не приступили к выплатам. Премьер призвал разобраться в этой ситуации и активизировать работу.