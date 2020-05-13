"Милан" хочет купить Дзюбу на замену Ибрагимовичу

Итальянские СМИ тиражируют информацию о возможном трансфере Артёма Дзюбы в "Милан". По данным портала planetamilan.it, красно-чёрные видят в капитане сборной России замену 38-летнему нападающему Златану Ибрагимовичу, который вскоре может покинуть клуб. Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне, однако, по данным издания, футболист продлит соглашение с питерским клубом, а значит, "Милану" придётся выплачивать компенсацию. По данным портала transfermarkt.com, 31-летний Дзюба сейчас стоит 13 миллионов евро.



Эту информацию уже прокомментировали в "Зените". Президент клуба Александр Медведев в разговоре с ТАСС назвал слухи беспочвенными и заявил, что питерцы не намерены продавать Дзюбу.