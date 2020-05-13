49 смертей, 50 °С в кабине и $16 млн за болид. "Формула-1" в невероятных цифрах

За всё время существования "Формулы-1" погиб­ло 49 гонщиков (33 из них погибли непосредственно в заездах, ещё 10 — в тестовых заездах, другие пилоты — в гонках, не включённых в ЧМ). Больше всего трагических аварий произошло в первые десятилетия, но в 1994 году были изменены правила, что повысило безопасность. Последней громкой трагедией стала история Жюля Бьянки (Marussia). На Гран-при Японии 2014 года француз получил тяжёлые травмы и впал в кому. Спустя девять месяцев он скончался