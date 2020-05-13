49 смертей, 50 °С в кабине и $16 млн за болид. "Формула-1" в невероятных цифрах
13 мая 1950 года в Великобритании состоялась первая в истории гонка "Формулы-1".
Вот уже 70 лет "Формула-1" радует своей зрелищностью и скоростью миллионы фанатов. 13 мая 1950 года состоялся Гран-при Великобритании, который положил начало Королевским гонкам. В эту дату мы предлагаем вам узнать главные цифры Больших призов.
49 смертей
За всё время существования "Формулы-1" погибло 49 гонщиков (33 из них погибли непосредственно в заездах, ещё 10 — в тестовых заездах, другие пилоты — в гонках, не включённых в ЧМ). Больше всего трагических аварий произошло в первые десятилетия, но в 1994 году были изменены правила, что повысило безопасность. Последней громкой трагедией стала история Жюля Бьянки (Marussia). На Гран-при Японии 2014 года француз получил тяжёлые травмы и впал в кому. Спустя девять месяцев он скончался
50 °С — средняя температура внутри болида
Во время гонки температура внутри кабины болида поднимается в среднем до 50 °С! Пилоты сильно потеют и за гонку теряют до трёх-четырёх килограммов. Чтобы восстановить водный баланс, они пьют жидкость через трубочку, которая проведена к шлему
Сколько стоит болид?
На сегодняшний день средняя стоимость болида равна почти $16 млн. Ежегодно команды тратят около $400 млн на доработку и замену деталей
Все гонщики — немного космонавты
В состоянии покоя на тело человека действует сила тяжести, равная 1G (ускорение свободного падения), однако на пилотов Ф1 во время гонки нагрузка составляет 4–5G. Для примера: у космонавтов этот показатель составляет около 7G. Есть и другая интересная цифра: во время аварии на Гран-при Канады 2007 года Роберт Кубица испытал нагрузку, равную 28G
28 тонн багажа — из страны в страну
Средний вес багажа команды "Формулы-1" равен 28 тоннам. С таким большим грузом команды ездят из страны в страну. Перевезти нужно не только болиды и запчасти к ним, но и даже специальные "кочевые" офисы и комплектующие для сборки гаражей
Гонять в 58 лет? Легко!
Самым возрастным гонщиком является Луи-Александр Широн. Он принял участие в Гран-при Монако в возрасте 58 лет и 288 дней. Это сегодня средний возраст пилота равен 26 годам, а раньше некоторые садились в болид в 40–50 лет
91 победа Шумахера
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер является главным рекордсменом Ф1. В его активе — 155 подиумов (из них 91 — первое место) и 7 чемпионских титулов. Также только ему удалось одержать 72 победы за одну команду (Ferrari). Лишь британцу Льюису Хэмилтону (Mercedes) удалось приблизиться, казалось бы, к невероятным рекордам Шумахера
80 000 компонентов болида
Болид "Формулы-1" состоит как минимум из 80 000 компонентов. При этом болид должен быть собран с идеальной точностью
1200 литров топлива
За один уик-энд команда тратит 1200 литров топлива. Кроме того, расходуется примерно 70 литров моторного масла и до 30 литров смазочного масла