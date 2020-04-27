"Формула-1" планирует начать сезон в июле без зрителей

Первая гонка должна состояться в Австрии.

Руководство "Формулы-1" разрабатывает план сезона 2020, старт которого отложили из-за пандемии коронавируса. На данный момент перенесли или отменили уже десять Гран-при. Последней покинувшей календарь гонкой на данный момент стала французская. Таким образом, в руководстве чемпионата собираются начать сезон с Гран-при Австрии, который намечен на 5 июля.

— Мы планируем начать гоняться в Европе в июле, августе и начале сентября, при этом первый этап должен состояться в Австрии с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре "Ф-1" будет гоняться в Европе, Азии и Америке, а в декабре мы завершим сезон в Бахрейне и Абу-Даби, проведя 15–18 гонок, — цитирует руководителя "Формулы-1" Чейза Кэри официальный сайт гоночного чемпионата.

Также с заявлением выступил спортивный директор "Сильверстоуна" — следующего после Австрии этапа. По его словам, если гонка и состоится, то зрителей на неё пускать не будут. Обладатели билетов смогут перенести бронирование на 2021 год.

— Мы передадим тысячи билетов на Гран-при следующего года медицинским работникам и представителям других ключевых областей, которые в буквальном смысле рискуют своими жизнями ради всех нас в это тяжёлое время, — сообщил Стюарт Прингл.