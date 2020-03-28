Квят признался, что хочет провести боксёрский поединок

С кем именно ему бы хотелось сойтись на ринге, гонщик не уточнил.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал о своих хобби и отметил, что хотел бы провести любительский боксёрский поединок. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу "Формулы-1".

Квят отметил, что к своему делу важно "испытывать страсть", а также вкладывать в него силы и энергию. В то же время нужно соблюдать баланс и не становиться одержимым, так как это "может навредить". Пилоту в этом помогают хобби, среди которых занятия боксом и игра на гитаре.

Рассказывая о своих желаниях, Квят признался, что ему хотелось бы посетить гонку NASCAR, сходить на концерт группы Kings of Leon и провести любительский боксёрский поединок. С кем бы ему хотелось помериться силами, россиянин не уточнил.