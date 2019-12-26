Квят рассказал, как победить сильное похмелье
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят поделился рецептом борьбы с сильным похмельем. Его совет опубликовали в твиттере команды.
— Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и мёдом. Думаю, это поможет, — сказал гонщик в своём видеообращении, записанном во время рождественской вечеринки.
Он также поздравил болельщиков с праздниками и заявил, что 2019 год был успешным для его команды.
Merry Christmas! 🎄@kvyatofficial is here with a Christmas message to you all as well as a handy tip 😉 pic.twitter.com/shdZnaD6Zs— Toro Rosso (@ToroRosso) 25 декабря 2019 г.
Ранее Лайф сообщал, что Квят завершил сезон "Формулы-1" на "проклятом" месте.