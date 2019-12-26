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Регион
Опубликовано 26 декабря 2019, 09:03

Квят рассказал, как победить сильное похмелье

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят поделился рецептом борьбы с сильным похмельем. Его совет опубликовали в твиттере команды.

Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и мёдом. Думаю, это поможет, — сказал гонщик в своём видеообращении, записанном во время рождественской вечеринки.

Он также поздравил болельщиков с праздниками и заявил, что 2019 год был успешным для его команды.

Ранее Лайф сообщал, что Квят завершил сезон "Формулы-1" на "проклятом" месте.

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Сергей Тюленин
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