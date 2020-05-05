Выборгская стена. Как русский гонщик украл чемпионство у Алонсо

В 2020 году "Формула-1" по понятным причинам никак не может стартовать. И пока мы ждём новых успехов Даниила Квята, можно вспомнить о начале выступлений российских пилотов в главном автоспортивном чемпионате. Окно в "королевские гонки" ровно десять лет назад прорубил Виталий Петров по прозвищу Выборгская Ракета. Но в своём дебютном сезоне он скорее стал шлагбаумом для двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который мечтал завоевать третий титул.

На финальный этап чемпионата мира, который проходил в Абу-Даби, испанец приехал лидером. Он выиграл больше всех гонок (пять) и имел неплохой отрыв от конкурентов: восемь очков от Марка Уэббера, 15 — от Себастьяна Феттеля. Петров же всего четыре раза попал в зачётную десятку, уступал своему напарнику сотню баллов в таблице и был вообще на грани вылета из команды. Но этим двум гонщикам суждено было сойтись на трассе, и это изменило историю "Формулы-1".

К тому моменту Алонсо был двукратным чемпионом мира, потерявшим несколько лет впустую из-за неудачных переходов. В Ferrari он снова получил конкурентоспособную машину и боролся за третий титул с пилотами Red Bull. В последней гонке сезона испанец считал своим главным конкурентом более опытного Уэббера, потому что тот был ближе по очкам. И это сыграло с Фернандо злую шутку.

В начале гонки из-за аварии с участием Шумахера Уэббер рванул на пит-стоп менять резину. Так же поступил и Алонсо, чтобы не дать сопернику себя перехитрить. Но пока в Ferrari следили за одним гонщиком Red Bull, другой уверенно летел к победе. Чтобы не дать Феттелю отыграть 15-очковый отрыв, оказавшемуся позади Алонсо необходимо было быстро отыграть несколько позиций, чтобы вернуть себе лидерство в общем зачёте. Но стратеги итальянской конюшни были так увлечены борьбой с Уэббером, что не обратили внимания, в какой момент выпускают своего пилота на трассу. Алонсо выехал прямо за Виталием Петровым, сразу же подобрался на дистанцию атаки, но... за целых 40 кругов так и не смог обогнать россиянина!

Я один раз попробовал обогнать его, но он защищался так, будто это был последний круг последней гонки чемпионата и мы с ним боремся за чемпионство. Он был очень агрессивен Фернандо Алонсо Двукратный чемпион мира

Автодром "Яс Марина" часто ругают за то, что трасса на нём не очень-то обгонная. То есть нет ни длинных прямых, ни быстрых поворотов, где можно обставить соперника. Алонсо считается одним из самых умелых пилотов за всю историю "Формулы-1", но даже у него не было шансов против идеально пилотировавшего Петрова.

Эта трасса не позволяет обгонов. Мы знали, что Ferrari быстрее нас, у них выше прижимная сила. Я просто старался показать максимум. Во время гонки мне пришла в голову мысль: может, пропустить Алонсо? Но я вспомнил 2008 год, когда Феттель едва не испортил чемпионство Хэмилтону Виталий Петров Первый русский гонщик "Формулы-1"

Алонсо час с лишним торчал за Петровым и в итоге так и не смог его обогнать, финишировав с предательским отставанием в 0,277 секунды. Это седьмое место в итоге стоило испанцу чемпионства, потому что Уэббера-то он в итоге опередил, а вот Феттель выиграл гонку и свой первый титул с отрывом в четыре очка от Фернандо. Алонсо был так зол из-за упущенного титула (уже второго после 2007 года), что сразу после финиша грозил Петрову кулаком.

''This is Alonso blaming Petrov for losing him the world title. Get real son.''



💉💉💉💉💉💉💉 that commentary into my veins. #perfect pic.twitter.com/Pmm8KjWR5o — James 🇮🇪 #StayAtHome (@JOC__1991) December 26, 2018

— Жест Алонсо лишь демонстрирует его плохие манеры. Я же всегда придерживаюсь одного правила: если ты рассержен или расстроен, никогда не показывай этого публично. Я никому не позволю себя легко обогнать. Я хочу доказать, что пришёл сюда не ради забавы. В его ситуации я был бы так же зол. Но Алонсо нужно сердиться на себя и на команду, поскольку они выбрали неправильную стратегию, — объяснял Петров.

Благодаря своей идеальной гонке Петров завоевал шестое место и сохранил позицию в "Формуле-1". А в первой гонке 2011 года подкрепил успех первым российским подиумом в "королевских гонках", заняв третье место на Гран-при Австралии. Причём на четвёртом месте Петров оставил не кого-нибудь, а всё того же Алонсо! Испанец тогда уже пережил кошмар концовки прошлого сезона и отнёсся к ситуации с юмором.

Петров не будет являться мне в ночных кошмарах. Он отлично стартовал, чисто провёл гонку и заслужил своё третье место Фернандо Алонсо

В 2011 году упущенное чемпионство казалось Алонсо недоразумением, он был уверен, что сможет его исправить в будущем. Однако тогда Фернандо ещё не знал, что у него впереди ещё два вторых места, причём в одном из случаев всё получилось ещё более обидно, чем с Петровым: в 2012 году испанец проиграл всё тому же Феттелю всего три очка.

Многие эксперты называют Алонсо едва ли не лучшим пилотом "Формулы-1" за всю историю, однако количество чемпионских титулов это подтвердить не может. У испанца их всего два, хотя у Феттеля — четыре, у Хэмилтона — шесть. Именно поэтому даже на пороге 39-летия он мечтает вернуться и выиграть-таки третий титул.

Imaginemos..



Let’s imagine.. — Fernando Alonso (@alo_oficial) April 28, 2020