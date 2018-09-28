Шансы Сироткина и камбэк Квята. 5 вопросов Виталию Петрову перед Гран-при России

Оглавление Вопрос № 1. Сироткин наконец-то приедет в очки сам? Вопрос № 2. Вернётся ли Даниил Квят? Вопрос № 3. Есть ли у Феттеля шансы на титул? Вопрос № 4. Окончательно ли уходит Алонсо? Вопрос № 5. Сам Петров когда-нибудь проедет в Сочи в качестве пилота F1?

В эти выходные в Сочи пройдёт самая русская гонка сезона "Формулы-1" — Гран-при Сочи. Единственный российский пилот Сергей Сироткин подходит к ней с одним-единственным баллом, но в хорошем расположении духа после красивой борьбы в Сингапуре. Кроме того, в выходные могут объявить о возвращении Даниила Квята. Лайф обсудил эти и другие главные вопросы уик-энда с первым российским гонщиком "Формулы-1" Виталием Петровым.

Вопрос № 1. Сироткин наконец-то приедет в очки сам?

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Единственный представитель России в пелотоне пока его замыкает. Гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин идёт в общем зачёте на последнем, двадцатом месте. В активе россиянина всего одно очко, да и то было завоевано не на трассе: Сироткин переместился на десятую строчку итогового протокола Гран-при Италии после штрафа Грожану. Сезон близится к завершению, осталось всего шесть этапов. В Сингапуре Сироткину помешал дерзкий Перес, нагло протаранивший машину россиянина. Мексиканца за это поругали все, а вот Сергея — похвалили за стойкость и джентльменский пилотаж. Сироткин должен быть на эмоциональном подъёме, и тут как раз домашний Гран-при. Кажется, идеальный шанс, чтобы получить очки. У Виталия Петрова хорошее предчувствие.

Если по фактам, то нет никаких шансов. Но есть предчувствие, что Сергей может попасть в очки. "Уильямс" в этом году не едет, но он неплох на скоростных трассах. К тому же домашний Гран-при. Загадывать вперёд никогда нельзя, хочется просто верить Виталий Петров

Вопрос № 2. Вернётся ли Даниил Квят?

Квят и Петров в Сочи. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Последнее время в автоспортивном сообществе активно муссируются слухи о возвращении в пелотон другого русского гонщика — Даниила Квята. Сейчас он является пилотом по развитию в "Феррари", а уже в следующем году может снова надеть старый-добрый комбинезон с быками. За Квята взялся сам Николя Тодт — сын бывшего менеджера "Феррари" начала нулевых, а ныне президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта. По мнению Петрова, объявление о контракте с русским гонщиком в Сочи стало бы красивым жестом.

Нужно подождать этот уик-энд, и станет понятно, объявят его или нет. Если бы это случилось на Гран-при России, это было бы идеальное возвращение. Будем в него верить, ведь ездить — всегда лучше, чем сидеть на базе и считать ворон Виталий Петров

Вопрос № 3. Есть ли у Феттеля шансы на титул?

Владимир Путин, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон на Гран-при России 2015 года. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Гран-при России может многое прояснить в борьбе за чемпионскую корону сезона 2018 года. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон приезжает в Сочи с 40-очковым преимуществом над немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари". Чтобы за оставшиеся этапы растерять такой запас, нужно очень "постараться". Хэмилтона могут подвести технические неисправности, а вот Феттелю нужно во что бы то ни стало выигрывать каждый этап. В Сочи пока четырежды побеждал "Мерседес", но Виталий Петров считает, что Феттеля рано списывать со счетов.

Чемпионат ещё не закончен, математический шанс выиграть титул у Феттеля есть, поэтому его рано списывать со счетов. Психологически он титул ещё не проиграл Виталий Петров

Вопрос № 4. Окончательно ли уходит Алонсо?

Фото: © РИА Новости / Михаил Корытов

В этом сезоне об уходе из "Больших призов" заявил испанский пилот "Макларена" Фернандо Алонсо. В последние годы он больше бьётся с собственной машиной, чем с соперниками, однако продолжает даже на не самых быстрых болидах демонстрировать свой класс. Тем не менее похоже, что двукратного чемпиона всё доконало. Даже в своей трогательной прощальной речи Фернандо отметил, что "Формула-1" меняется не в лучшую, на его взгляд, сторону, а его несогласие с этими изменениями — одна из причин его ухода. Виталий Петров, фактически лишивший Алонсо третьего титула в 2010 году, считает, что испанец излишне нагнетает.

У Алонсо свои проблемы. Наверное, из-за того, что так и не стал трёхкратным. "Формула-1" совершенствуется с каждым днём, машины едут всё быстрее, рекорды на круге бьются. Поэтому мне непонятны его высказывания. Думаю, он ещё вернётся Виталий Петров

Вопрос № 5. Сам Петров когда-нибудь проедет в Сочи в качестве пилота F1?

Петров осматривает строительство паддоков для трассы "Формулы-1" в Сочи. Фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Виталий Петров гонялся в "Формуле-1" три сезона — с 2010 по 2012 год. "Сочи-автодром" принял первый Гран-при в 2014 году. "Выборгская ракета" опоздала на пару лет, и с тех пор Петрову так и не представилось шанса выступить дома в качестве пилота F1. Сейчас Виталию 34 года, он участвует в гонках на выносливость вместе с чемпионом "Формулы-1" Дженсоном Баттоном.

При этом Петров не исключает возможное возвращение в "Большие гонки".

Будет шанс — вернусь, а если нет, то нет. Я сейчас гоняюсь в SMP Racing и ни в коем случае не собираюсь завершать карьеру Виталий Петров