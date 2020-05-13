Тарасова — о Загитовой: Она не вернётся в олимпийскую команду

— В олимпийскую команду не вернётся. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов. Я не гадалка, но я остаюсь при своём мнении. И это мнение совершенно не плохое, потому что она нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще… Показательные выступления, наряды, косметика — всё это занимает колоссальное время. Это съёмки, примерки, время, которого при настоящей работе не остаётся совсем. Только на сон, — сказала Тарасова в интервью РБК.