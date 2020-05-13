Чтобы не превращать в "бу-бу". Главе Минздрава пришлось снять маску у трибуны Госдумы — видео
Депутаты убедили Михаила Мурашко, что санитарных правил в этом случае он не нарушает, находясь на безопасной дистанции от всех остальных.
Главе Минздрава пришлось снять маску у трибуны Госдумы
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время выступления на "правительственном часе" в Госдуме пришлось снять медицинскую маску. На этом настояли депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он предложил на время пандемии ввести традицию, чтобы выступающий у трибуны находился без маски, и нарушений эпидемиологических рекомендаций, по словам Володина, в этом нет: дистанция соблюдена.
— Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в "бу-бу" превратим, либо эти маски надо будет менять просто постоянно, — пояснил Володин. — Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой.
Отметим, что сам Мурашко в начале своего выступления оговорился, что в маске и перчатках он чувствует себя вполне комфортно, но, исходя из просьбы депутатов Госдумы, возражать не стал.
Напомним, что в Москве и Подмосковье с 12 мая действует перчатно-масочный режим. Граждане обязаны защищать органы дыхания и руки, когда находятся в общественных местах, таких как магазин или транспорт. Нарушителям грозит штраф. А 9 мая обязательный масочный режим ввели и в Госдуме. Кстати, по последним данным, с начала эпидемии коронавирус подтвердился у пяти членов нижней палаты. Одного из инфицированных парламентариев уже выписали из больницы после выздоровления.