Минпросвещения отменило ОГЭ-2020 для девятиклассников

Ученики девятых классов школ не будут в текущем году сдавать основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения России.
— Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, — отмечено в заявлении.
Как ранее заявлял замминистра просвещения Виктор Басюк, решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Также в Министерстве просвещения сообщили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с восьмого июня на более поздний период.