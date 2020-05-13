Минпросвещения отменило ОГЭ-2020 для девятиклассников

Ученики девятых классов школ не будут в текущем году сдавать основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения России.

— Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, — отмечено в заявлении.

Как ранее заявлял замминистра просвещения Виктор Басюк, решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране.