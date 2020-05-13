"Она жертва". Знакомый — о сотруднице приюта из Уфы, которая унижала детей на камеру

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Руководство социального приюта в Уфе пытается "спихнуть всю вину" на сотрудницу, которая унижала детей на камеру, считает знакомый Адили юрист Аскар Бахтигареев. Он заявил Лайфу, что девушка в этой ситуации является жертвой.

— Она хороший человек. Как ещё можно назвать человека, который согласен за 15 тысяч работать с 9 до 6... В приюте хотят всю вину спихнуть на работника. Я считаю, что в данной ситуации она жертва, а не лицо, от которого исходит опасность. Она в приют пришла добровольно, никто её не заставлял, — подчеркнул собеседник Лайфа.

Он говорит, что Адиля могла оступиться, но ответственность лежит и на соцприюте. По мнению Аскара, в учреждении много проблем и руководство пытается прикрыть собственные недочёты.