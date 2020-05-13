"Она жертва". Знакомый — о сотруднице приюта из Уфы, которая унижала детей на камеру

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Руководство социального приюта в Уфе пытается "спихнуть всю вину" на сотрудницу, которая унижала детей на камеру, считает знакомый Адили юрист Аскар Бахтигареев. Он заявил Лайфу, что девушка в этой ситуации является жертвой.
— Она хороший человек. Как ещё можно назвать человека, который согласен за 15 тысяч работать с 9 до 6... В приюте хотят всю вину спихнуть на работника. Я считаю, что в данной ситуации она жертва, а не лицо, от которого исходит опасность. Она в приют пришла добровольно, никто её не заставлял, — подчеркнул собеседник Лайфа.
Он говорит, что Адиля могла оступиться, но ответственность лежит и на соцприюте. По мнению Аскара, в учреждении много проблем и руководство пытается прикрыть собственные недочёты.
Ранее сообщалось, что Адиля опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором она заставляла детей бить друг друга и прочила маленьким подопечным будущее проституток. На странице девушки ролика уже нет, но он разошёлся по различным пабликам. После скандала педагога решили отстранить от работы. Следственный комитет РФ начал проверку по факту появления видео.