СКР начал проверку по факту матерного видео от сотрудницы приюта про детей

Напомним, воспитательница социального приюта для детей и подростков в Уфе Адиля Н. издевалась над детьми и выкладывала видеоролики, в которых провоцировала их, в "Инстаграм". В одном из видео она просит одного ребёнка ударить другого, а после того, как это происходит, говорит, что "пошутила". В другом снимает девочку и произносит фразу: "Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать". Ролики при этом сопровождаются надписями: "Немного о "прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой".