СКР начал проверку по факту матерного видео от сотрудницы приюта про детей

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии проводят доследственную проверку по факту публикаций в инстаграме молодого педагога социального приюта для детей Уфы. Она опубликовала видео с воспитанниками, которых просила бить друг друга и предсказывала им будущее проституток.
Сейчас опрашивают руководство и сотрудников социального приюта. Устанавливаются все причины и условия, которые поспособствовали произошедшему.
По данным Лайфа, руководитель приюта с сегодняшнего дня перебралась в учреждение на самоизоляцию, чтобы самой следить за детьми и разбираться в этой ситуации.
Напомним, воспитательница социального приюта для детей и подростков в Уфе Адиля Н. издевалась над детьми и выкладывала видеоролики, в которых провоцировала их, в "Инстаграм". В одном из видео она просит одного ребёнка ударить другого, а после того, как это происходит, говорит, что "пошутила". В другом снимает девочку и произносит фразу: "Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать". Ролики при этом сопровождаются надписями: "Немного о "прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой".
Ранее Лайф сообщал, что девушку отстранили от работы из-за скандальных видео. Она работала с малышами дошкольного возраста и учениками начальных классов. У Аделины среднее юридическое образование, но из-за нехватки кадров её взяли в соцработники.