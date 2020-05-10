Стресс и коронавирус. Омбудсмен в сфере образования заявил, что нужно отказаться от ЕГЭ

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году нужно отменить. Своё мнение он высказал в эфире НСН.

Он считает, что детей нельзя подвергать стрессу в текущей ситуации. Кроме того, мир ещё не справился с пандемией CoViD-19.

Вместо экзамена Володарский предложил другую процедуру для приёма в учебные заведения.

— Надо дать возможность детям поступать в высшие учебные заведения через представление в приёмные комиссии своих аттестатов зрелости, как это было раньше. Пусть в этом году вместо ЕГЭ будет конкурс аттестатов, — сказал он.