В Минпросвещения рассказали о требованиях к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

Министерство просвещения с Роспотребнадзором разработало правила проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии CoViD-19. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.

Чтобы свести к минимуму опасность распространения коронавируса, предлагается рассаживать школьников в зигзагообразном порядке, измерять температуру и обрабатывать руки.

Что же касается переноса экзамена, изменений пока нет. Глушко объяснил, что сейчас ведомство ждёт 12 мая, когда будет понятно, как станет развиваться ситуация в стране.

— Пока дата ЕГЭ обозначена — 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации... Пока решений о переносе нет, — добавил он.