Путин рассказал об обещании ополченцам Ботлиха, выполненном через 20 лет

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём исполненном 20 лет спустя обещании выпить рюмку водки с ополченцами села Ботлих в Дагестане. Глава России отметил, что важно не забывать о событиях прошлого и их участниках.

В сентябре 2019 года Путин посетил дагестанское село, где встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в республике в августе – сентябре 1999 года. Во время этой поездки российский лидер выполнил обещание, данное им в 1999 году, — выпил стопку водки, которую не стал пить более 20 лет назад.

— Дело не в тостах, а дело в людях. Это полезно, это важно, чтобы мы не забывали об этих событиях и об этих людях, для того, чтобы ничего подобного у нас не повторилось, — отметил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент РФ отметил, что в период событий 1999 года важно было сохранить целостность страны.