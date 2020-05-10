Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии

Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом". Своё возмущение он выразил в "Твиттере".

— Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию, Россию, Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? — написал он.

Глава Белого дома также заявил, что сам готов назвать имена тех, кто действительно заслужил эти награды.