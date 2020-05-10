НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии

Американский лидер считает, что журналисты их не заслужили.

1057

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом". Своё возмущение он выразил в "Твиттере".

Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию, Россию, Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? написал он.

Глава Белого дома также заявил, что сам готов назвать имена тех, кто действительно заслужил эти награды.

Напомним, американский лидер не первый раз высказывается по поводу скандальных премий. Ранее он заявил, что, согласно новым обнародованным документам, сговор его штаба с Россией подтверждён не был, поэтому писавшие про это СМИ не заслуживают наград.

Выбор редакции

Loading...