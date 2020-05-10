Группа Little Big готова представлять Россию на Евровидении в 2021 году

Участники группы Little Big признались, что готовы представить Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году, если их вновь выберут. Заявление прозвучало во время интервью с блогером NikkieTutorials.

Илья Прусикин и Софья Таюрская отметили, что не обидятся, если эта возможность выпадет кому-то другому. По их словам, Евровидение существует не для того, чтобы кому-то что-то доказывать.

Они подчеркнули, что в стране очень много достойных музыкантов, которым конкурс мог бы помочь раскрыться и показать себя.

— Это, наверное, даже важнее, чем победа. Мы не обидимся и будем даже поддерживать такое решение, — сказали вокалисты.