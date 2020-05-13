400 очагов коронавируса выявили в российских больницах

По его словам, в апреле число поступающих пациентов в среднем сократилось на 7%.

— Пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство. Я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют, — сказал Мурашко на заседании в Госдуме.