400 очагов коронавируса выявили в российских больницах

В российских больницах зафиксировано 400 очагов коронавируса. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря об изменившейся ситуации с плановой медпомощью.
По его словам, в апреле число поступающих пациентов в среднем сократилось на 7%.
— Пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство. Я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют, — сказал Мурашко на заседании в Госдуме.
Ранее врач и известный телеведущий Александр Мясников показал работу так называемой красной зоны в больнице, где лежат пациенты с коронавирусом.