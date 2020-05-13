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400 очагов коронавируса выявили в российских больницах

По словам главы Минздрава, инфекция проникает в учреждения, несмотря на все профилактические меры.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В российских больницах зафиксировано 400 очагов коронавируса. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря об изменившейся ситуации с плановой медпомощью.

По его словам, в апреле число поступающих пациентов в среднем сократилось на 7%.

Пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство. Я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют, — сказал Мурашко на заседании в Госдуме.

Ранее врач и известный телеведущий Александр Мясников показал работу так называемой красной зоны в больнице, где лежат пациенты с коронавирусом.

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