2 тысячи заявлений в минуту. Граждане отправились на "Госуслуги" получать единовременное пособие

Более двух миллионов человек отправили заявки на получение пособия на более чем три миллиона детей в первые 20 часов работы формы. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Минкомсвязи.

Форма для заполнения заявки появилась на следующий день после обращения Президента России Владимира Путина. Нагрузка на портал в 10 раз превысила средние показатели за апрель.

Количество пользователей, обратившихся на портал, за 12 мая превысило 17 млн человек. За 13 мая с 00:00 до 14:00 — более 10 млн человек. Такая нагрузка стала рекордной для сайта за всё время существования. Сейчас на нём оформляется более двух тысяч заявлений в минуту только по новой услуге.

В настоящее время работа "Госуслуг" стабилизируется, введены дополнительные мощности. Сразу после обращения Путина сайт начал работать нестабильно.