Как получить пособие на ребёнка через Госуслуги. Главные способы и условия

Вы можете это сделать при определённых условиях. А оформить всё можно, не выходя при этом из дома.

10 тыс. руб. за каждого ребёнка

С 1 июня будет осуществляться разовая выплата на каждого ребёнка с трёх до 15 лет в 10 тысяч рублей, постановил президент Владимир Путин.

На данный момент этой опции на Госуслугах нет. Скорее всего, она должна появиться позже вместе с инструкцией по получению выплаты.

Как получить пособие на ребёнка прямо сейчас

Вбиваем в Google "госуслуги как получить пособие на ребёнка", проходим по первой ссылке в раздел Госуслуг "Пособия на детей".

В зависимости от региона перечень услуг разнится. В Московской области пособия на ребёнка следующие:

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По уходу за ребёнком опекуну, уволенному в период отпуска по уходу за ребёнком, матери, уволенной в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации, и в других случаях, предусмотренных законодательством. На ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. На ребёнка в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения.

Наибольшему количеству людей подойдёт первый пункт. Чтобы получить пособие по уходу за ребёнком в случае невозможности его выплаты страхователем, нужно отправить перечень необходимых документов. Услуга бесплатная, срок выполнения — 10 календарных дней.

Скриншот © LIFE

Вот какие документы нужно отправить (скорее всего, некоторые из них уже загружены на сайт — например, паспортные данные, без них не создать аккаунт на сайте):

Скриншот © LIFE

1. Заявление о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

2. Паспорт.

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка, за которым осуществляется уход.

4. Документ о рождении предыдущего ребёнка.

5. Справка с места работы другого родителя.

6. Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений.

7. Заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

8. Вступившее в законную силу решение суда об установлении факта невыплаты страхователем пособия застрахованному лицу с указанием суммы задолженности и периода невыплаты пособия.

9. Документ, удостоверяющий полномочия представителя.

10. Сведения о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях заявителя.

11. Сведения (документы) о государственной регистрации рождения ребёнка (детей).

12. Сведения (справки) о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в случае, если отец (мать, оба родителя) ребёнка не работает (не служит) либо обучается по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

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13. Документы, подтверждающие прекращение деятельности страхователем на день обращения заявителя за пособием.

14. Документы, подтверждающие отсутствие возможности выплаты пособия страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очерёдности списания денежных средств со счёта, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. Документы (информация), подтверждающие отсутствие возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание.

16. Документы, подтверждающие, что в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в случае отсутствия данной информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru).