Столичные соцработники получат доплаты в размере 25 тысяч рублей

Социальные работники, обслуживающие население на дому, и врачи, работающие в социальных учреждениях, получат доплаты в размере 25 и 46 тысяч рублей соответственно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с работниками центров социального обслуживания и волонтёрами проекта "Мой социальный помощник".

— Тяжёлые условия работы, связанные с режимом и с какими-то внутренними ограничениями, со средствами санитарной защиты, в которых они постоянно находятся. И всё равно это огромные риски и психологическая нагрузка. Необходима не только федеральная поддержка, но и городская. Мы её обеспечим, и в ближайшие дни такое решение будет принято, — пообещал градоначальник.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии, городские доплаты будут получать социальные работники, непосредственно работающие с гражданами, а именно осуществляющие надомное обслуживание и трудящиеся в стационарных учреждениях. Доплату в размере 46 тысяч рублей в месяц получат врачи, которые работают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства.