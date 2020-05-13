Режим ЧС в Якутске. Уровень воды превысил критическую отметку — видео

Видео © Пресс-служба Администрации главы и Правительства Республики Саха (Якутия)

В Якутске введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. В связи с таянием снега и ледоходом уровень воды в реке Лена вырос сразу на критическую отметку в 15 сантиметров.

— По состоянию на 16 часов местного времени уровень воды на гидропосте Якутска составил 841 см (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы — 999 см (опасные явления при уровне 1000 см), Табага — 956 см (опасные явления при уровне 970 см), — сообщается на официальном сайте городского округа.

Сотрудники регионального управления МЧС проводят подрывы ледового затора, однако улучшения ситуации пока нет. Спасатели измеряют изменения уровня воды каждые два часа.