Режим ЧС в Якутске. Уровень воды превысил критическую отметку — видео

Видео © Пресс-служба Администрации главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
В Якутске введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. В связи с таянием снега и ледоходом уровень воды в реке Лена вырос сразу на критическую отметку в 15 сантиметров.
— По состоянию на 16 часов местного времени уровень воды на гидропосте Якутска составил 841 см (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы — 999 см (опасные явления при уровне 1000 см), Табага — 956 см (опасные явления при уровне 970 см), — сообщается на официальном сайте городского округа.
Сотрудники регионального управления МЧС проводят подрывы ледового затора, однако улучшения ситуации пока нет. Спасатели измеряют изменения уровня воды каждые два часа.
Ранее Лайф опубликовал видео из Читы, где мощный ураган срывал крыши с домов и разбивал автомобили летящим мусором и обломками.