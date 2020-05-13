В Якутии женщина с двумя детьми решила попрыгать по дрейфующим льдинам — видео

Видео © Соцсети

В Якутии правоохранительные органы начали проверку по факту видеоролика, появившегося в соцсетях, на котором женщина вместе с двумя детьми гуляет по льду реки. При этом дети перепрыгивают с одной льдины на другую, пока те свободно дрейфуют по поверхности воды.

— У нас много населённых пунктов. Где именно это произошло, по видео установить нельзя. В наших северных условиях с нашей погодой люди знают о том, что не стоит выходить на лёд. Как только я увидела видео, я сразу сообщила об этом в органы, чтобы провели расследование. Проконтролировать всё невозможно, так как рек много, много посёлков, — рассказала Лайфу уполномоченная по правам детей в Якутии Анна Соловьёва.

Соловьёва допустила, что герои видео не являются местными жителями, а приехали из другого региона, поэтому не очень знакомы с правилами безопасности на воде весной. Кроме того, она добавила, что в Якутии МЧС постоянно проводит рассылку по поводу безопасности на льду, так как в силу территориальных особенностей спасательных служб не хватает, чтобы следить за ситуацией в отдалённых районах республики.

Ранее Лайф рассказывал, что несколько недель назад в той же Якутии под лёд провалилась машина с пятью детьми. Тогда в результате происшествия один из них погиб.