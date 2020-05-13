Расплющенные машины и сорванные крыши. Мощный ураган пронёсся по Чите

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В Чите мощный ураган с порывами до 30 метров в секунду срывал с домов крыши, вырывал деревья с корнями и повреждал машины. Апокалиптическими кадрами местные жители делятся в соцсетях.

Одному из автомобилистов особенно не повезло. Мужчина зашёл ненадолго в магазин, а после возвращения обнаружил свою машину расплющенной огромным обломком крыши.

Штормовой ветер также сдул кровлю с торгового центра "Обувной каскад" на улице Курнатовского, со здания "ГТРК-Чита", с роддома, а также с жилых домов в разных частях города. Количество вырванных с корнем деревьев исчисляется десятками.

В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что ветер сейчас стих, информация по пострадавшим и масштабы разрушений уточняются. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.