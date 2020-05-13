Эксперты ЭИСИ назвали голосование по поправкам в конституцию символом возвращения к нормальной жизни

Голосование по поправкам в Конституцию станет зримым символом того, что политическая жизнь возвращается в привычное русло. Об этом заявил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе круглого стола "Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации".

Глеб Кузнецов о новом смысле поправок

Он отметил, что люди, уставшие от самоизоляции и других ограничений, хотят вернуться к обычной жизни, в том числе политической, чтобы решения властей основывались не на рекомендациях санитарных врачей.

— Зримым символом того, что жизнь налаживается, что власть возвращается к тем, кто избран, тем, кто имеет конституционные права и обязанности на осуществление власти, будет, я думаю, Единый день голосования в более дальней перспективе и, наверное, голосование по поправкам в конституцию в более ближней перспективе, — считает политолог.

С ним согласился директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, назначение новой даты голосования по поправкам в конституцию — это такой рубеж, который станет календарным символом завершения эпидемии коронавируса.

Павел Данилин о голосовании по поправкам в конституцию

— Как только нам говорят о том, что дата голосования назначена, можно спокойно говорить, что эпидемия закончена, давайте жить нормальной жизнью, — добавил он.

Другие участники круглого стола обратили внимание на тот факт, что большинство россиян неравнодушны к жизни государства и общества: наши сограждане стремятся проявлять свою гражданскую и политическую позицию, что сложно совмещать с условиями карантина. В этом смысле, по словам председателя правления Центра политических технологий Бориса Макаренко, назначение даты голосования по конституции пошлёт активной части общества очень важный сигнал о возвращении к "нормальности".

Макаренко: Главный смысл голосования — это ритуал политического участия

— Главный смысл этого голосования — это ритуал политического участия. Мы, когда исследовали отношение населения к поправкам в начале года, обратили внимание, что граждане ценят возможность лично участвовать в принятии важнейшего для страны решения, — напомнил эксперт.