Климатолог предупредил о череде природных аномалий в России

В ближайшие 20 лет число природных аномалий в России будет увеличиваться. Такое мнение высказал директор климатической программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

— Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам. Каждый год, не этот конкретно, а каждый год, — рассказал телеканалу "360" эксперт.

Он полагает, что такие аномальные природные явления нельзя больше назвать экзотическими. Вопрос в том, насколько чаще они будут появляться. Как пояснил Кокорин, первостепенной причиной изменений являются неестественные вариации климата.

— Что это означает? Пришёл очень тёплый воздух — тут возможны и смерчи, и засухи, и всякое. Пришёл холодный воздух — наоборот, у нас, как правило, дожди, наводнения и прочее, — рассказал климатолог.