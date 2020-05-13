НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Климатолог предупредил о череде природных аномалий в России

По заявлениям специалиста, к изменениям погоды приводит воздействие человека на природу.

189
Post cover

Фото © ТАСС / DPA / Armin Weigel

В ближайшие 20 лет число природных аномалий в России будет увеличиваться. Такое мнение высказал директор климатической программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам. Каждый год, не этот конкретно, а каждый год, — рассказал телеканалу "360" эксперт.

Он полагает, что такие аномальные природные явления нельзя больше назвать экзотическими. Вопрос в том, насколько чаще они будут появляться. Как пояснил Кокорин, первостепенной причиной изменений являются неестественные вариации климата.

Что это означает? Пришёл очень тёплый воздух — тут возможны и смерчи, и засухи, и всякое. Пришёл холодный воздух — наоборот, у нас, как правило, дожди, наводнения и прочее, — рассказал климатолог.

Напомним, ранее Лайф опубликовал видео из Читы, где мощный ураган срывал крыши с домов и разбивал автомобили летящим мусором и обломками.

Выбор редакции

Loading...