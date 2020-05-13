В Москве появилась онлайн-площадка для представителей всех сегментов рынка туризма

В Москве появилась онлайн-площадка Moscow Travel Hub, посвящённая туризму. Ресурс создан для обсуждения совместных проектов между туроператорами, турагентствами, отелями, экскурсионными бюро, разработчиками технологичных решений для индустрии и транспортными компаниями.
— Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — охватить ещё больше значимых тем, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сайт посвящён новым источникам развития туризма, внедрению новых технологий в сферу и механизмам, которые помогут адаптироваться к изменившимся условиям. Также в целях программы добиться более тесной интеграции туристической отрасли с ИТ-сферой и наладить сотрудничество уже состоявшихся компаний со стартапами.
— Нужны партнёрство и коллаборация во всём, начиная от инвестирования в объекты размещения, инфраструктуры и транспорта, — отметил директор туристической компании Алексей Павлов.
На сайте будут регулярно появляться новости и анонсы отраслевых событий. Кроме того, там разместят материалы, с помощью которых можно узнать, какими инструментами и технологиями нужно развивать туристический бизнес. В рамках проекта Moscow Travel Hub уже провели серию вебинаров и воркшопов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса в зарубежной и российской авиации произошёл самый серьёзный спад среди всех видов транспорта.