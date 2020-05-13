В России достигли баланса между госпитализированными и выписанными пациентами

Развёрнутая медицинская сеть позволяет справляться с числом поступающих пациентов с коронавирусом. При этом ситуация достигла баланса между госпитализированными и выписывающимися. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
— И как раз мы вышли именно на ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов, — отметил он.
По словам Мурашко, в этом помогает появление новых препаратов для реабилитации и лечения, а также новых производственных площадок, которые закрыли дефицит в лекарствах. Также не так остро стоит ситуация со средствами индивидуальной защиты.
Напомним, по последним данным оперштаба, в России выявили 242 271 случай заражения коронавирусом, при этом с начала эпидемии выздоровели 48 003 человека.