В России достигли баланса между госпитализированными и выписанными пациентами

Развёрнутая медицинская сеть позволяет справляться с числом поступающих пациентов с коронавирусом. При этом ситуация достигла баланса между госпитализированными и выписывающимися. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— И как раз мы вышли именно на ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов, — отметил он.

По словам Мурашко, в этом помогает появление новых препаратов для реабилитации и лечения, а также новых производственных площадок, которые закрыли дефицит в лекарствах. Также не так остро стоит ситуация со средствами индивидуальной защиты.