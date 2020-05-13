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В России достигли баланса между госпитализированными и выписанными пациентами

Этому способствует появление новых препаратов для реабилитации и лечения.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Развёрнутая медицинская сеть позволяет справляться с числом поступающих пациентов с коронавирусом. При этом ситуация достигла баланса между госпитализированными и выписывающимися. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

И как раз мы вышли именно на ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов, — отметил он.

По словам Мурашко, в этом помогает появление новых препаратов для реабилитации и лечения, а также новых производственных площадок, которые закрыли дефицит в лекарствах. Также не так остро стоит ситуация со средствами индивидуальной защиты.

Напомним, по последним данным оперштаба, в России выявили 242 271 случай заражения коронавирусом, при этом с начала эпидемии выздоровели 48 003 человека.

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