Глава Минздрава рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин всё ещё нуждается в медицинских процедурах, но уже на следующей неделе он может выйти на работу. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, врачи заметили положительную динамику в состоянии главы кабмина.

— Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идёт на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс, — рассказал министр.