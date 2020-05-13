Глава Минздрава рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин всё ещё нуждается в медицинских процедурах, но уже на следующей неделе он может выйти на работу. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, врачи заметили положительную динамику в состоянии главы кабмина.
— Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идёт на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс, — рассказал министр.
Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Премьер начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а его обязанности временно были возложены на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова. В предыдущем совещании Мишустин принять участие не смог, но сегодня он присоединился к коллегам по видеоконференции.