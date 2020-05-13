В Кремле поддержали идею награждать медиков, борющихся с коронавирусом

В Кремле поддержали предложение главы Минздрава Михаила Мурашко отметить государственными наградами тех "врачей-героев, которые сегодня оказывают помощь" больным коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что эта инициатива будет рассмотрена.

— Нет сомнений, — ответил он на вопрос РИА "Новости" , рассмотрят ли это предложение и наградят ли медиков.

Ранее сегодня Мурашко сообщил, что в России к оказанию помощи пациентам с коронавирусом привлечено более 110 тысяч врачей и в два раза больше среднего медицинского персонала. При этом, по оценке Федерального медико-биологического агентства, почти половина медиков за время работы с инфицированными приобрели психологические проблемы, а 10% из них страдают депрессией.