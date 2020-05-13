В России выросла смертность от алкоголя во время эпидемии

В России стали чаще умирать от злоупотребления алкоголем. Показатели смертности пошли вверх с началом пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать. И мне кажется, вот эти обсуждения, которые были, — поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года <...> Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определённой степени, — приводит его слова ТАСС.