В России выросла смертность от алкоголя во время эпидемии

В России стали чаще умирать от злоупотребления алкоголем. Показатели смертности пошли вверх с началом пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать. И мне кажется, вот эти обсуждения, которые были, — поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года <...> Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определённой степени, — приводит его слова ТАСС.
По его словам, в России соотношение смертности между мужским населением и женским начинает меняться после достижения совершеннолетнего возраста. Мурашко добавил, что сокращение смертности населения необходимо начать именно с сокращения объёмов потребляемого алкоголя в стране.
Ранее глава Минздрава отмечал, что за период режима самоизоляции в стране увеличилось потребление алкогольных напитков на 2–3%.