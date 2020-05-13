Врач рассказал о дополнительном полезном свойстве защитных масок

Маски и перчатки не только создают барьер для распространения коронавируса в общественных местах, но и помогают гражданам меньше касаться своих лиц. Это отметил главный врач ГКБ № 15 им. Филатова Валерий Вечорко.

— Перчатки и маски являются защитным барьером не только для вируса, передающегося воздушно-капельным путём, но и прекрасно отсекают возможность физического контакта с лицом. Я полностью поддерживаю ношение этих средств защиты, — передаёт ТАСС слова главврача.

Он отметил, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте быть в маске и перчатках — тканевых или нитриловых. Кроме того, не нужно выводить их на улицу и в многолюдные места без неотложной необходимости. Также врач напомнил, что коронавирус может протекать бессимптомно. А это значит, что люди могут заразить окружающих, даже не подозревая об этом.