Власти Москвы объяснили, как восстановить аннулированный цифровой пропуск

Ввести на сайте i.moscow паспортные данные, ИНН компании и приложить скан документа, подтверждающего трудоустройство, например, трудовой договор. Такая последовательность действий необходима для восстановления аннулированного цифрового пропуска для передвижения по Москве во время ограничительных мер. Об этом ТАСС рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— После проверки система направит ответ на электронную почту заявителя и он сможет оформить новый пропуск обычным способом — через портал nedoma.mos.ru, — уточнил Фурсин.

Однако, по словам представителя столичной мэрии, лишь треть жителей Москвы, у которых был аннулирован цифровой пропуск для рабочих поездок по городу, озаботились во время майских праздников восстановлением документа.

— За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулированными рабочими пропусками направила заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети — это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов, — отметил Фурсин.

Также он напомнил, что получить пропуск можно онлайн на портале nedoma.mos.ru и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.