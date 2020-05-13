Вузам предложили провести выпускные онлайн

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил в этом году провести выпускные в вузах онлайн в связи с пандемией коронавируса. Глава Минобрнауки выступил на заседании Российского союза ректоров, которое состоялось по видеосвязи.

— Мы не должны допустить того, чтобы выпускники 2020 года, сдающие экзамены в непростых условиях, которые будут защищать в ближайший месяц квалификационные работы, остались без выпускного... Скорее всего, исходя из ситуации, это будет онлайн-формат. Дата проведения — июль, — сказал министр.

Он считает, что всероссийский онлайн-вечер позволит поддержать выпускников, показать солидарность студенчества и умение вузов объединять усилия в непростых условиях. Фальков при этом допустил, что в некоторых субъектах ситуация может измениться, тогда и станет возможным очное присутствие студентов.

Он также сообщил, что Минобрнауки рекомендовало отечественным университетам оставить стоимость обучения на уровне 2019 года. Это, по его мнению, позволит защитить интересы всех сторон образовательного процесса.