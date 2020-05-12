Москвичам вернули возможность оформлять цифровые пропуска по СМС

Москвичи снова смогут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу с помощью СМС. Об этом стало известно из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного сегодня на сайте Правительства Москвы.

— Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года... осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, по телефону единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377, — говорится в документе.

В тексте указа уточняется, что оформление посредством СМС-сообщения доступно лишь гражданам РФ при условии предоставления паспортных данных.