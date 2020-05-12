В Турции решили тестировать всех туристов на коронавирус ещё в аэропортах

С 1 июня в аэропортах Турции всех туристов будут тестировать на коронавирус. Группы эпидемиологов, лаборантов разместят прямо в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью.

Проверка займёт около пяти минут. Туристы смогут получить результаты в течение 5–6 часов. Если вирус подтвердится, то гостя и всех, кто летел с ним в самолёте, изолируют. Также для защиты от коронавируса в местах отдыха, в гостиницах, ресторанах, залах отдыха, лобби установят обязательную дистанцию в 1,5 метра.

— Столики в ресторанах отелей должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра, при этом расстояние между стульями за столом составит 60 см, — передаёт Ассоциация туроператоров России слова министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.

При этом отмечается, что систему "всё включено" в Турции отменять не будут, как и шведский стол. Но туристам откажут в самообслуживании: гости не смогут сами набирать еду или наливать напитки.