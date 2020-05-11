Москвичи смогут купить маски и перчатки в кассах на всех станциях метро

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на всех станциях столичного метрополитена открыли точки продаж медицинских масок и перчаток.

— Сейчас их 966 точек. Это кассы, торговые павильоны и вендинговые аппараты. А с учётом касс пригородного сообщения каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи, — сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Отметим, что на пригородном железнодорожном сообщении уже в 446 кассах продают пассажирам маски и перчатки. Ещё 50 пунктов продаж средств индивидуальной защиты работают у Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Напомним, что в Москве с 12 мая проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках. Департамент транспорта рекомендует приобретать средства индивидуальной защиты заранее.