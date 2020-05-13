ВЦИОМ: Предложенные Путиным меры поддержки считает значимыми 81% россиян

Об очередном обращении президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением главы государства или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей. Такие данные в среду приводит ВЦИОМ.

По данным опроса, обращение президента произвело положительное впечатление на 75% зрителей, а 66% — сочли, что Владимир Путин понимает реальную ситуацию и знает о проблемах людей.

— Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, — считает 67% наших соотечественников, — приводит данные опроса ВЦИОМ.

ВЦОИМ отмечает, что меры, озвученные президентом, поддерживает большинство россиян. Наибольший отзыв получило предложение о введении разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до пятнадцати лет включительно (его поддержали 95% граждан). Кроме того, высокую поддержку (89%) получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней.

— Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считает значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса, по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%, — говорится в материалах ВЦИОМа.