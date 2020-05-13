"Ситуация непростая". Путин рассказал о сокращении доходов бюджета России

Не только падение цен на нефть и другие энергоносители негативно сказалось на доходах российского бюджета. Это во время совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок отметил президент России Владимир Путин.

— Для бюджета ситуация непростая, имею в виду падение цен на наши традиционные экспортные товары — на нефть, другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились. А мы тем не менее изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия, — заявил Путин.

Также президент потребовал от властей всех уровней повысить исполнительскую дисциплину. В качестве негативного примера он привёл ситуацию с невыплатами медикам средств за борьбу с коронавирусом.

— К сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, сейчас уже только в двух или трёх [регионах] нет таких выплат. Стоило обратить на это внимание — и пожалуйста, работа закипела. Почему это нельзя сделать сразу? — отреагировал Путин.