"Почему нельзя это сделать сразу?!" Путин отчитал чиновников за задержки с выплатами россиянам

Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство взять под контроль выполнение поручений, связанных с дополнительными мерами поддержки граждан и экономики в связи с пандемией. Об этом он заявил на совещании по социально-экономической ситуации.

— Мы изыскиваем источники для того, чтобы поддержать наших граждан и экономику в целом... Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это всё до конца. Иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет... Я прошу обратить внимание на исполнительскую дисциплину, — сказал глава государства.

Путин привёл в пример решение о дополнительных премиях медикам. По его словам, "только два или три региона" выплатили деньги врачам сразу после распоряжения. Стоило обратить на это внимание, как "работа закипела", говорит президент. Он задаётся вопросом: "Почему нельзя было это сделать сразу?!"